Engelli öğrencisine özel dans gösterisi hazırladı, izleyenlerin yüreğini ısıttı

Samsun İlkadım'da bulunan 75. Yıl Ortaokulu'nda bir öğretmen, engelli olan öğrencisine özel koreografi hazırladı. Öğrencisiyle dans eden öğretmenin görüntüleri izleyenleri yüreğini ısıttı