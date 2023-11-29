Elini kaybetti ama umudunu kaybetmedi

İzmir'de elini kıyma makinesine kaptırdığı için engelli olarak yaşamını sürdüren Fesih Gündem, kendi geliştirdiği aparat ile hayata tutundu. 'Demir elli adam' lakaplı kebap ustası Gündem, aparatını çok amaçlı kullanabiliyor.

KAYNAK: İHA
Elini kaybetti ama umudunu kaybetmedi

İzmir'de yaşayan ve 2015 yılında çalıştığı lokantada elini kıyma makinesine kaptıran iki çocuk babası Fesih Gündem, hayatına sağ eli olmadan devam ediyor.

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BACA BORSUNDAN ELİNE APARAT YAPTI

Bir restoranda kebap ustası olan Gündem, tek eliyle çalışmakta güçlük çektiği için kendine bir aparat tasarladı. Aparatı ilk olarak baca borusundan yapan Gündem, daha sonra krom malzeme kullanarak aparatı geliştirdi.

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Çevresindekilerin 'demir elli adam' olarak tanıdığı Gündem, şimdi krom aparata bıçakları takıp çıkararak; elini döner kesme, et açma, salata doğrama amaçlı kullanabiliyor. Kendi tasarımıyla hem mesleğine devam edebildiğini hem de hayatını kolaylaştırdığını anlatan Gündem, sosyal medya aracılığıyla diğer engellilere umut oluyor.

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ENGELLİ OLDUĞUM İÇİN DÜŞÜK ÜCRET VERDİLER”

Yaşadıklarını anlatan Gündem, "Elimi kıyma makinesinde kaptırdıktan sonra çalışamaz hale geldim. Çalıştığım yerlerde de engelli olduğum için düşük ücret verdiler. Benim yetiştirdiğim elemanlar benden daha çok kazanıyordu. Kendime bir aparat geliştirdim. İyi ki de geliştirmişim. Benim hayatımı kolaylaştırdı" dedi.

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“APARATA ÇATAL TAKIP YEMEK YİYORUM”

Aparatı pek çok şey için kullandığını anlatan Gündem, "Bu aparat ile et doğruyorum, salata yapıyorum, ucuna çatal takıp yemek yiyorum. Benim gibi eli olmayan biri için muazzam bir şey. İlk önce baca borusunu kullanarak aparat yaptım. Daha sonra paslanmaması için krom malzeme kullandım. İnşallah bütün engellilere umut olurum. Şimdi yemek yiyebileceğim, çorba içebileceğim bir aparat hazırlıyorum. Yakın zamanda onu da bitireceğim. Sosyal medyadan çok güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.

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