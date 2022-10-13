Engin Günaydın'dan yıllar sonra gelen Burhan Altıntop itirafı

Yer aldığı projeler dışında fazlaca ortalarda görünmeyi sevmeyen ve basında da fazlaca görünmeyen Günaydın, şimdilerde Andropoz adlı dizisiyle gündemde. Senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı dizisiyle beğeni toplayan Engin Günaydın verdiği bir röporajda tam 14 yıl sonra Burhan Altıntop karakteriyle ilgili bir itirafta bulundu.

Günaydın, Burhan Altıntop'un kişiliğini yansıtırken sadece metne bağlı kalmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Tabi ki karakter Gülse'nindi ve onun yazdığı bir karakterdi. Ama komedi performanslarında senarist ile oyuncunun beraber çalışması çok önemli... Gülse bu konuda çok açık da birisi, ben de öyleyim ve birbirimizi çok destekledik. Birebir metni oynadım.

Tavırları vs. hepsi birlikte oluştu. Psikolojiyle alakalı bir konu. Burhan Altıntop'un hala paylaşılıyor olması çok hoşuma gidiyor. Birçok mesaj ve e-mail alıyorum. Psikolojisine çok iyi geldiğini, onunla uyuyup uyandığını söyleyenler var. Birçok hastalığı yendiğini söyleyenler var. Bu beni çok mutlu ediyor. Zaten karakteri oynarken oldukça mutlu bir dönemimdeydim."