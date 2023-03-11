Oyuncu Engin Günaydın genç sevgilisiyle görüntülendi

Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği "Burhan Altıntop" karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Engin Günaydın geçtiğimiz akşam genç sevgilisiyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kol kola yürürken objektiflere yansıdı.

Posta'da yer alan habere göre; Yeni bir aşka yelken açan Engin Günaydın, basın mensupları karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Günaydın, kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktı. "Engin Bey hayırlı olsun ne zamandır birliktesiniz?" sorusu karşısında şaşıran Engin Günaydın, "Siz de nereden çıktınız arkadaşlar" dedi.

Ünlü oyuncu ve sevgilisi hızla muhabirlerin yanından uzaklaştı.

