İşte enginar yaprağı çayının inanılmaz faydaları

Zihin Gelişimini Destekler

Kanser Riskini Düşürür

İdrar Yollarını Rahatlatır

Sindirime İyi Gelir

Kolesterolü Dengeler

Vücudu Forma Sokar

Karaciğeri Temizler

Kemikleri Güçlendirir

Mide Asitlerini Dengeler

Bağışıklık Sistemini Korur

Enginar yaprağı çayı ne kadar içilmeli?

Bütün bitki çayları ölçülü tüketilmelidir. Aksi zarardır. Yoksa böbrekler yorulur, baırsak dengesi bozulur.

Enginar yaprağı çayı günde 4 bardakta fazla tüketilmemelidir.

Enginar yaprağı çayı yemek öncesi bir bardak içilmelidir.

Taze demlenmesinde yarar vardır. Var olan bir hastalığınız varsa doktrunuza başvurmanız gerekir.

Enginar yaprağı kısık ateşte pişirildiğinde yumuşacık bir kıvama gelecektir.

Enginar yaprağıyla zayıflanır mı?

Enginar yaprağı karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve kanser gibi pek çok derde deva. Zayıflamak isteyenlerin de kurtarıcısı...

Çünkü bağırsakların temizlenmesini sağlıyor. Ödem atıyor.