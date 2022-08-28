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İşte enginar yaprağı çayının inanılmaz faydaları

Enginar doğal şifa deposu. Bunu neredeyse bilmeyenimiz yok. Ama yine de hatırlatmakta yarar var. İşte anginar yaprağı çayının müthiş faydaları...

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 14:44
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 14:45
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Enginar yaprağı çayı neye iyi gelir?

İşte enginar yaprağı çayının inanılmaz faydaları
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Zihin Gelişimini Destekler
Kanser Riskini Düşürür
İdrar Yollarını Rahatlatır
Sindirime İyi Gelir
Kolesterolü Dengeler
Vücudu Forma Sokar
Karaciğeri Temizler
Kemikleri Güçlendirir
Mide Asitlerini Dengeler
Bağışıklık Sistemini Korur

Enginar yaprağı çayı ne kadar içilmeli?

Bütün bitki çayları ölçülü tüketilmelidir. Aksi zarardır. Yoksa böbrekler yorulur, baırsak dengesi bozulur. 
Enginar yaprağı çayı günde 4 bardakta fazla tüketilmemelidir.
Enginar yaprağı çayı yemek öncesi bir bardak içilmelidir.
Taze demlenmesinde yarar vardır. Var olan bir hastalığınız varsa doktrunuza başvurmanız gerekir.
Enginar yaprağı kısık ateşte pişirildiğinde yumuşacık bir kıvama gelecektir.

Enginar yaprağıyla zayıflanır mı?

Enginar yaprağı karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve kanser gibi pek çok derde deva. Zayıflamak isteyenlerin de kurtarıcısı...
Çünkü  bağırsakların temizlenmesini sağlıyor. Ödem atıyor. 

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