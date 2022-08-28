İşte enginar yaprağı çayının inanılmaz faydaları

Zihin Gelişimini Destekler
Kanser Riskini Düşürür
İdrar Yollarını Rahatlatır
Sindirime İyi Gelir
Kolesterolü Dengeler
Vücudu Forma Sokar
Karaciğeri Temizler
Kemikleri Güçlendirir
Mide Asitlerini Dengeler
Bağışıklık Sistemini Korur
Enginar yaprağı çayı ne kadar içilmeli?
Bütün bitki çayları ölçülü tüketilmelidir. Aksi zarardır. Yoksa böbrekler yorulur, baırsak dengesi bozulur.
Enginar yaprağı çayı günde 4 bardakta fazla tüketilmemelidir.
Enginar yaprağı çayı yemek öncesi bir bardak içilmelidir.
Taze demlenmesinde yarar vardır. Var olan bir hastalığınız varsa doktrunuza başvurmanız gerekir.
Enginar yaprağı kısık ateşte pişirildiğinde yumuşacık bir kıvama gelecektir.
Enginar yaprağıyla zayıflanır mı?
Enginar yaprağı karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve kanser gibi pek çok derde deva. Zayıflamak isteyenlerin de kurtarıcısı...
Çünkü bağırsakların temizlenmesini sağlıyor. Ödem atıyor.
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