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Çayın bir yararı daha ortaya çıktı. Duyanlar bardak bardak içiyor. Her gün en az 2 defa içilmesi gerekiyor

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmadan çay içen kişilere iyi haber geldi. Çay içenlerin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ile 13 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:55
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Çay içenlerin ölüm riski düşük. Çayın bir yararı daha ortaya çıktı. Duyanlar bardak bardak içiyor. Her gün en az 2 defa içilmesi gerekiyor

Çayın bir yararı daha ortaya çıktı. Duyanlar bardak bardak içiyor. Her gün en az 2 defa içilmesi gerekiyor
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DHA’nın haberine göre; ABD’li bilim insanları, çay içme alışkanlıklarına ilişkin bir anket gerçekleştirdi. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) bilim insanları tarafından, 2006-2010 tarihleri arasında, İngiltere'nin 'Biobank' veri bankası kullanılarak 40 ila 69 yaş aralığındaki 498 bin 043 kişiye çay içme alışkanlıkları sorulduğu bildirildi.

Ankete cevap verenler, 2022 yılına kadar takip edildi. Bilim insanları elde ettikleri sonuçları dün basın bülteniyle duyuruldu. Sonuçlara göre; her gün en az iki defa çay içen kişilerin ölüm riskinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğunu açıkladı.

“YÜKSEK ÇAY ALIMIYLA DAHA DÜŞÜK ÖLÜM RİSKİ İLİŞKİLENDİRİLDİ”

Bilimsel çalışmanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Kafein metabolizmasındaki genetik çeşitlilikten bağımsız olarak, günde 2 veya daha fazla çay içenler arasında; daha yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi. Bu bulgular, daha yüksek alım seviyelerinde bile çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir.” 

Bulgular, kişinin çayına süt veya şeker ekleyip eklemediğine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu gösterdi.

Daha önceki çalışmaların, yeşil çay içen Asya bölgesine yöneldiğini belirten bilim insanları, bu çalışmaya katılanların yüzde 89’unun siyah çay çeşitlerini içtiğini vurguladı.

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