Enginarın yaprağı da çok yararlı

Enginar, sağlığa pek çok faydası olan bir sebze. Enginarın iyi geldiği bazı hastalıklar şunlar:

Kolesterol

Enginar yaprağı ekstresi, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırabilir.

Kan basıncı: Enginar ekstresi, yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürebilir. Enginar, potasyum bakımından zengin olduğu için damarları genişletip tansiyonu düzenleyebilir.

Karaciğer

Enginar, karaciğer sağlığını destekleyen ve toksinleri atılmasına yardımcı olan sinarin ve silymarin gibi maddeler içerir12. Enginar, alkol sonrası karaciğer hasarını önleyebilir.

Doğum kusurlar

Enginar, hamilelikte önemli olan folik asit bakımından zengindir. Folik asit, nöral tüp defektlerini önlemeye yardımcı olur.

Kanser

Enginar, polifenol, quercetin ve rutin gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu maddeler, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatıp durdurabilir.

Enginar, özellikle meme, prostat ve kolon kanserine karşı koruyucudur.

Sindirim

Enginar, lif bakımından zengin olduğu için sindirim sistemini düzenler. Enginar, hazımsızlık, kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve ishal gibi sorunlara iyi gelir.

Enginarın diğer faydaları şunlardır:

Kansızlığa, kemik erimesine, beyin fonksiyonlarına, metabolizmaya ve libidoya iyi gelir.



Cildi yeniler, yaşlanma belirtilerini azaltır ve akne oluşumunu önler.



Doğum kusurları riskini azaltır, hamilelikte folik asit ihtiyacını karşılar.



Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara ve iltihaplara karşı korur.



Kanser riskini düşürür, özellikle meme, prostat ve kolon kanserine karşı etkilidir.