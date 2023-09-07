Engincan Ural'dan boşanma iddialarını çürüten fotoğraf

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, geçen ekim ayında Merve Kaya ile evlenmişti Boşanma iddialarıyla gündeme gelen çift, Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.

Engincan Ural'dan boşanma iddialarını çürüten fotoğraf

Şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, 9 Ekim 2022'de Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

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Evleneli henüz 1,5 ay olan çiftin ayrılacakları söylentisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ural'ın, eşi tarafından ihanete uğradığı ve evliliğin bitme sebebinin bu olduğu; ünlü ismin annesi Sibel Can'ın ise ayrılığa çok üzüldüğü iddia edilmişti.

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Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Aylardır birlikte görüntülenmeyen çift önceki gün City’s Nişantaşı’nda bu iddiaları çürüttüler. Engincan Ural, eşi Merve Kaya ile Nişantaşı’nda objektiflere dolu dizgin aşk kareleriyle yansıdı.

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