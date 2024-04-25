Enis Destan af diledi

Kaynak: Haber Merkezi
Enis Destan af diledi
Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Trabzonspor'da, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Enis Destan'dan özür mesajı geldi.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan ve takımını eksik bırakan Enis Destan, maç sonrası sosyal medya üzerinden bir özür mesajı yayınlayarak taraftardan affını istedi.

Enis, açıklamasında taraftara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta, anın getirdiği etkiyle kabul edilemez bir hata yaparak takımımı eksik bıraktım ve bu yüzden derin bir üzüntü duyuyorum.
Her zaman hatalarını kabullenip düzeltmeye çalışan bir anlayışa sahip olduğumu vurgulamak isterim; bu nedenle, maçın geri kalanında yalnız bıraktığım takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve her zaman yanımızda olduklarını hissettiren büyük Trabzonspor taraftarına, ayrıca rakip oyuncuya içtenlikle özür dilerim.

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ABDULLAH AVCI TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise, maç sonrasında yaptığı açıklamada Enis Destan'ın kırmızı kartının doğru olduğunu ve yapılan hareketin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Avcı, "Enis Destan'ın oyundan atılması doğruydu. O hareketi yapmamalıydı. Bizim görevimiz oyuncuları daha iyi bir duruma getirmektir. Enis zaten iyi bir profesyonel ve çalışarak bu noktaya geldi. Onunla bu konuyu konuşacağız. O da yaşananlardan dolayı mahcup. Belki de atılması onun için daha hayırlı oldu. Umarım bu kırmızı kart, ilerideki hayatında ona bir ders olur." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 34 resmi maçta yer alan Enis Destan, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

21 yaşındaki genç forvetin sözleşmesi, Şubat ayında 2028 yılına kadar uzatıldı.

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