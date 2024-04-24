Trabzonspor öldü öldü dirildi. Final yolunda avantajı kaptı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor öldü öldü dirildi. Final yolunda avantajı kaptı
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 10 kişi kalan Trabzonspor Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer 45. Dakikada Enis Destan’ın kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldığı maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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Özellikle Karagümrük’ün 2. golü sonrası maçın son 15 dakikası nefes kesti.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 15’te Edin Visca 41’de Denswil ve 49’da Fountas kaydetti. Karagümrük’ün golleri ise 22’de Mendes 80’de Paoletti’den geldi.

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Bu sonuç ile birlikte Trabzonspor 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da oynanacak olan rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.

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