Aziz Yıldırım Trabzonspor için futbol sahası açtı

Açılışa; Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Beşikdüzü Belediye Başkanı, amatör futbol kulüplerinin temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Vali Yıldırım, yaptığı konuşmada, eskiyen spor tesislerinin modernize edileceğini belirterek, "Trabzon, spor ve futbola tutkun bir şehirdir. Birçok kişi doğrudan spor yapmasa da, spora ve futbola büyük ilgi göstermektedir.

Şehrimizde, farklı liglerde mücadele eden amatör spor kulüplerimiz bulunmaktadır. Bu kulüpler, Trabzonspor'a değerli alt yapı oyuncuları sağlamaktadır. Trabzonspor'un Süper Lig'deki başarısında, amatör kulüplerimizde yetişen futbolcularımızın ve onları yetiştirenlerin katkısı büyüktür. Bu katkıyı sunan herkese minnettarım.

Spor yapmak, ciddi bir disiplin gerektiren ve yaşam tarzı olarak benimsenmesi gereken bir faaliyettir. Bu çabayı gösterdiğimizde, başarı kaçınılmaz olarak gelir. Bugün burada toplanan herkes, Trabzon'da futbolun gelişimine katkıda bulunmak için elinden geleni yapıyor. Bu sayede, Trabzon daha fazla sporcu yetiştiriyor ve birçok yerden daha kapsamlı bir spor altyapısına sahip oluyor" ifadelerini kullandı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Vali Yıldırım, ayrıca eskiyen spor tesislerinin yenileneceğini vurgulayarak, "Hazırlanan projelerle, eskiyen spor tesislerimizi yenileyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız. Amacımız, Trabzon'a yeni spor tesisleri kazandırmak ve mevcut tesisleri amatör sporcuların da kullanımına açarak, kullanımını genişletmektir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise törendeki konuşmasında, "Trabzon, bir spor şehri olarak, yenilenen Faroz Sahası ile hizmete devam ediyor. Trabzon, Türk futboluna önemli katkılarda bulunan ve güçlü bir altyapıya sahip bir şehirdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda Vali Yıldırım, Trabzon'un Efsaneleri Futbol Takımı ile dostluk maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi.