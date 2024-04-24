Trabzonspor Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu. Avcı kararını verdi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Papara Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis.
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Ryan Mendes, Güven Yalçın.
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