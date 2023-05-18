Eniştelere kötü haber... Bir devrin sonu: Doblo Türkiye’ye veda ediyor

Türkiye'nin en çok satan hafif ticari model araçlarından olan Doblo'da bir devir kapanıyor.

Hemen her sokakta bir tane bulunan efsane araç hakkında bir paylaşım yapan gazeteci Emre Özpeynirci, TOFAŞ'ın Doblo’yu Mayıs ayında son kez banttan indireceğini paylaştı.

Emre Özpeynirci'nin açıklaması şu şekildi:

“Bir devrin sonu Tofaş tarafından 23 yıldır tüm nesil ve kasa tipleriyle kesintisiz üretilen Doblo, 20 Mayıs Cumartesi son kez Bursa'da bantlardan inecekmiş. 2000'de Fiat'ı iflasın eşiğinden kurtaran kritik bir modeldi. Üretimi temmuzda bitecek denmişti, 20 Mayıs'a çekilmesi şaşırttı.”