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Enkaz altındaki kediye 1 ay sonra kavuşuldu

Hatay Antakya'da depremin ilk gününden bu yana çöken bir binanın bodrumunda katında sular içerisinde mahsur kalan 4 yaşındaki kedi Goddik, 31 gün sonra bugün sağ olarak kurtarıldı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:22
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Enkaz altındaki kediye 1 ay sonra kavuşuldu

Enkaz altındaki kediye 1 ay sonra kavuşuldu
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ANKA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 şehirde ağır yıkım meydana gelirken, binlerce vatandaş ile can dostları hayvanları da enkaz altında kaldı. 6 Şubat depremlerde Antakya Ekinci Mahallesi Royals Park Sitesi de enkaza döndü. Kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından bugün bir mucize yaşandı. 

İki kedisinin enkazın altında kaldığını bildiren ailenin yardım talebi üzerine, bölgeye destek için giden MEYAKO ekipleri, yıkılan Royals Park Sitesi apartmanlarından birinin bodrum katında sular içerisinde sesi duyulan kedi 'Goddik'i kurtarmak için harekete geçti. Uzun süren çabanın ardından 4 yaşındaki kedi Goddik'in sular içerisinde mahsur kaldığı bölüme ulaştı. Kedi Goddik, 31 gün boyunca binan bodrum katında ve sular içinde mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ailesine teslim edilen kedi Mersin'e gönderildi.

MEYAKO saha koordinatörü Emrah Kıvrık, kediyi kurtardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kıvrık, "Kedinin ailesi bize sosyal medya hesabı ihbar hattımızdan ulaştı. Bu kedi için biz depremin ilk gününden itibaren uğraşıyoruz.  Aslında iki kedi bunlar bir tane değil. Bir de sarı bir kedileri var o kayıp onu arıyoruz adı Romeo. Kurtardığımız kedinin adın Goddik bunu bulduk" dedi. 

ENKAZ ALTINDA DOĞUM YAPAN BİR KÖPEK İLE 3 YAVRUSU DA 29 GÜN SONRA KURTARILMIŞTI
Öte yandan, MEYAKO ekipleri, 6 Mart'ta enkaz altındayken doğum yapan 2,5 yaşındaki doberman cinsi köpek Şila'yı da üç yavrusuyla birlikte 29 gün sonra enkazdan sağ olarak kurtarmıştı. İç organları zarar gören ve vücudunda çok sıvı kaybı olan Şila ve yavrularının, Adana'da veteriner kliniğinde tedavi altına alındığı bildirildi.

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