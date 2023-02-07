Adıyaman’da Grand Isias Oteli enkazındaki voleybolcuların son durumunu paylaştı

Kahramanmaraş merkezi depremde Adıyaman’daki Grand Isias Otel'de enkaz altında kalan üniversite öğrencileri ile Kıbrıs Gazimağusa kız erkek voleybol takımından toplam 73 kişi gönderdikleri ses kayıtlarıyla yardım istemişti.
Bir sosyal medya kullanıcısı otel enkazının son halini paylaştı.
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