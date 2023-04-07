﻿Enner Valencia'dan maç sonu Jesus paylaşımı

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Kayserispor maçının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.



Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Kayserispor maçında oyundan alınırken tribünlerin bir kısmından tepki gören Valencia, maç sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.



Enner Valencia, tribünlerin tepkisi sonrası teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini teselli ettiği anın görüntüsünü paylaştı. Valencia, Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası tepki görmüştü.

Bu sezon Valencia, 37 maçta 30 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.