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Enner Valencia'dan maç sonu Jesus paylaşımı

Kayserispor maçı sonrası oyundan çıkan Valencia, taraftarların bir kısmından tepki gördü. Maç sonu Ekvadorlu golcü, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 01:00
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Enner Valencia'dan flaş paylaşım

Enner Valencia'dan maç sonu Jesus paylaşımı
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Fenerbahçe'de Enner Valencia, Kayserispor maçının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Kayserispor maçında oyundan alınırken tribünlerin bir kısmından tepki gören Valencia, maç sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Enner Valencia, tribünlerin tepkisi sonrası teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini teselli ettiği anın görüntüsünü paylaştı. Valencia, Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası tepki görmüştü.

Bu sezon Valencia, 37 maçta 30 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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