6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadıköy'de 4 gol Fenerbahçe taraftarının öfkesini dindirmedi. Fatih Saboviç yazdı

Kadıköy'de 4 gol Fenerbahçe taraftarının öfkesini dindirmedi. Fatih Saboviç yazdı

Ligdeki Beşiktaş yenilgisi sonrası Türkiye Kupası çeyrek finalinde moral bulmak ve yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe; Emre Mor (2), Serdar Dursun ve Arda Güler'in golleriyle Kadıköy'de turladı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 22:37
Takip Et

Fatih Saboviç yazdı. Kadıköy'de 4 gol Fenerbahçe taraftarının öfkesini dindirmedi

Kadıköy'de 4 gol Fenerbahçe taraftarının öfkesini dindirmedi. Fatih Saboviç yazdı
+
Aa
-

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Süper Lig'de sezona her zamanki gibi şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, geride kalan haftalarda bir türlü aradığını bulamadı ve yürüdüğü en 'sağlam' yol Türkiye Kupası'na doğru şekillendi.
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Jorge Jesus, "Hedeflerimiz arasında lig de var ama Türkiye Kupası'nda da ilerliyoruz" derken; "Beşiktaş derbisinde takımda ne eksik olacak acaba?" diye sormuştum kendi kendime... Kadıköy'de maalesef her zaman olduğu gibi direnç ve mücadele gücü eksikti, Beşiktaş da bu durumu 10 kişiyle 1-0 geriden gelip 4-2 kazanarak tescilledi.

KARŞILIKLI GOLLER HIZLICA GELDİ
Yönetimi Beşiktaş derbisinde uzun süre istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Kayserispor mücadelesinde de devam etti.
Aylar sonra ilk 11'e dönen Serdar Dursun ve Emre Mor'un yanı sıra Beşiktaş maçına göre 4 ismi değiştirmişti Jorge Jesus... Sarı lacivertliler, 9 ve 42. dakikalarda Emre Mor'la ağları havalandırdı. Kayserispor da rakibine 18. dakikada Kolovetsios ile yanıt verdi.

TRİBÜNLERİN TEPKİSİ DİNMEDİ
Hem Emre'nin golleri hem de Serdar'ın ağları havalandırması sonrası, "Yönetim istifa" sesleri Kadıköy'ü inletti. Bazı taraftarlar ise; yönetimi istifaya davet eden taraftarları ıslıkladı. Kayserispor deplasmanda gol bulsa dahi Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır dönem dönem kenardan top alıp soğumamak adına saha içerisinde ısındı. Yani Fenerbahçe açısından bu derece domine edilmiş bir karşılaşma izledik ilk 60 dakika itibariyle...

JORGE JESUS YERİNDE DURAMADI
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Emrah Başsan, Uzodimma ve Bernard Mensah hamleleri, yeteri kadar geri dönüş yaratmadı. Fenerbahçe kulübesinde ise Jorge Jesus; Beşiktaş maçında saha kenarında olamamasının 'acısını' çıkardı.
Oyuna ve saha kenarındaki ekibine sürekli ikazlarda bulunan deneyimli hoca, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Kayserispor mücadelesine takımını motive etmeyi başarmış gözüktü.

OYUNCULARDAN BAZILARI ISLIKLANDI
Karşılaşma esnasında Fenerbahçe taraftarlarının Arao'ya yoğun protesto ve tepkileri dikkat çekti. Top Brezilyalı oyuncunun ayağına her geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Jorge Jesus da; Arao'ya tepki geldikçe tribünleri uyardı ancak bu durum fayda etmedi.
Arao'ya verilen tepkinin benzeri İrfan Can'a da gösterildi. Serdar Dursun ve Arda Güler ise bol bol alkış ve destek aldı.

FENERBAHÇE'NİN GÜLEN YÜZÜ ARDA
Oyuna sonradan giren Arda Güler, dakikalar 90'ı gösterirken Serdar Dursun'un şık pasında ağları sarstı ve Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'i mağlup etti: 4-1. Tribünleri maç biterken ayağa kaldıran ve umut olan isim yine Arda oldu.
Sarı lacivertli ekip 5 dakikalık uzatmalarda gol olmayınca 4-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
2
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
3
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
4
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
6
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
7
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
﻿Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
﻿Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
﻿Euroleauge'de derbide kazanan Fenerbahçe. Anadolu Efes play-off'a kalamadı
﻿Euroleauge'de derbide kazanan Fenerbahçe. Anadolu Efes play-off'a kalamadı
﻿Euroleauge'de derbide kazanan Fenerbahçe. Anadolu Efes play-off'a kalamadı
﻿İmamoğlu: Devletin kurumlarının sahibi olduğunu zannedenler başına gelmemeli
﻿İmamoğlu: Devletin kurumlarının sahibi olduğunu zannedenler başına gelmemeli
﻿İmamoğlu: Devletin kurumlarının sahibi olduğunu zannedenler başına gelmemeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.