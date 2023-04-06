Kadıköy'de 4 gol Fenerbahçe taraftarının öfkesini dindirmedi. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Süper Lig'de sezona her zamanki gibi şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, geride kalan haftalarda bir türlü aradığını bulamadı ve yürüdüğü en 'sağlam' yol Türkiye Kupası'na doğru şekillendi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Jorge Jesus, "Hedeflerimiz arasında lig de var ama Türkiye Kupası'nda da ilerliyoruz" derken; "Beşiktaş derbisinde takımda ne eksik olacak acaba?" diye sormuştum kendi kendime... Kadıköy'de maalesef her zaman olduğu gibi direnç ve mücadele gücü eksikti, Beşiktaş da bu durumu 10 kişiyle 1-0 geriden gelip 4-2 kazanarak tescilledi.

KARŞILIKLI GOLLER HIZLICA GELDİ

Yönetimi Beşiktaş derbisinde uzun süre istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Kayserispor mücadelesinde de devam etti.

Aylar sonra ilk 11'e dönen Serdar Dursun ve Emre Mor'un yanı sıra Beşiktaş maçına göre 4 ismi değiştirmişti Jorge Jesus... Sarı lacivertliler, 9 ve 42. dakikalarda Emre Mor'la ağları havalandırdı. Kayserispor da rakibine 18. dakikada Kolovetsios ile yanıt verdi.

TRİBÜNLERİN TEPKİSİ DİNMEDİ

Hem Emre'nin golleri hem de Serdar'ın ağları havalandırması sonrası, "Yönetim istifa" sesleri Kadıköy'ü inletti. Bazı taraftarlar ise; yönetimi istifaya davet eden taraftarları ıslıkladı. Kayserispor deplasmanda gol bulsa dahi Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır dönem dönem kenardan top alıp soğumamak adına saha içerisinde ısındı. Yani Fenerbahçe açısından bu derece domine edilmiş bir karşılaşma izledik ilk 60 dakika itibariyle...

JORGE JESUS YERİNDE DURAMADI

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Emrah Başsan, Uzodimma ve Bernard Mensah hamleleri, yeteri kadar geri dönüş yaratmadı. Fenerbahçe kulübesinde ise Jorge Jesus; Beşiktaş maçında saha kenarında olamamasının 'acısını' çıkardı.

Oyuna ve saha kenarındaki ekibine sürekli ikazlarda bulunan deneyimli hoca, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Kayserispor mücadelesine takımını motive etmeyi başarmış gözüktü.

OYUNCULARDAN BAZILARI ISLIKLANDI

Karşılaşma esnasında Fenerbahçe taraftarlarının Arao'ya yoğun protesto ve tepkileri dikkat çekti. Top Brezilyalı oyuncunun ayağına her geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Jorge Jesus da; Arao'ya tepki geldikçe tribünleri uyardı ancak bu durum fayda etmedi.

Arao'ya verilen tepkinin benzeri İrfan Can'a da gösterildi. Serdar Dursun ve Arda Güler ise bol bol alkış ve destek aldı.

FENERBAHÇE'NİN GÜLEN YÜZÜ ARDA

Oyuna sonradan giren Arda Güler, dakikalar 90'ı gösterirken Serdar Dursun'un şık pasında ağları sarstı ve Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'i mağlup etti: 4-1. Tribünleri maç biterken ayağa kaldıran ve umut olan isim yine Arda oldu.

Sarı lacivertli ekip 5 dakikalık uzatmalarda gol olmayınca 4-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.