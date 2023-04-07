Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a tarihi teklif. Fenerbahçe taraftarı bu videoyu paylaşıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, yarı finale yükselse de taraftar ve kamuoyu, oynanılan futboldan memnun değil. Son oynanan Beşiktaş derbisinde ve öncesinde alınan derbi mağlubiyetleri taraftarın sabrını taşırmış durumda.

AZİZ YILDIRIM'IN TEKLİFİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Aziz Yıldırım'ın 2018 başkanlık seçiminde Ali Koç'a yaptığı teklif videosunu paylaşıyor. Aziz Yıldırım, konuşmasında Ali Koç'a "Sen ne veriyosan ben ve yönetimim aynısını koyacağım. Sen futboldan çok iyi anladığını ve kurumsallaşma yapacağını söylüyorsun. Aziz Yıldırım olarak sana teklifim; Bu kulübe gel. Futbolu sen al, yönet. Amatör kulüpleri ve şubeyi ben yöneteyim. İkimiz de aynı paraları koyalım kulübe. Bu kulüpte bir kişi kazansın. O da kulüp kazansın" teklifini yapsa da Ali Koç, bunu kabul etmemişti.