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Fenerbahçe maçında kavga çıktı. Efesli oyuncular soyunma odasına kaçtı

EuroLeague'de Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 103-86 mağlup ederken maçın son bölümlerinde çıkan kavga geceye damgasını vurdu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 22:51
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Fenerbahçe Efes maçında kavga çıktı

Fenerbahçe maçında kavga çıktı. Efesli oyuncular soyunma odasına kaçtı
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THY EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 103-86 mağlup etti.
Anadolu Efes'in play-off şansı tükendi.

Mücadelenin son anlarında saha içinde iki takım oyuncuları ve teknik ekibi arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko 101-86 öndeyken koç Dimitris Itoudis'in itiraz hakkını kullanması üzerine Yunan koçu tebrik ederek maç bitmeden sahayı terk etti.

Bitime 2.6 saniye kala ise Anadolu Efes'ten Will Clyburn, rakip Fenerbahçe Beko benchine koştu ve sahada gerginlik yaşandı.

Tribünlerin tepkisi üzerine Anadolu Efesli oyuncular maç bitmeden soyunma odasına kaçtı.

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