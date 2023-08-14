Ensar Vakfı istismar olayında hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü atanmasına tepkiler sürüyor

Karaman’da Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğun cinsel istismara uğraması olayında adı geçen ve hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

KAYNAK: ANKA
Ensar Vakfı istismar olayında hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü atanmasına tepkiler sürüyor

ANKA'nın haberine göre; bu atamaya tepki gösteren psikolog Emine Gizem Çetiner, müdürlük önünde oturma eylemi başlattı.

“Bu Şaibeli Müdür Gidene Dek Oturma Eylemine Davet Ediyorum”

Emine Gizem Çetiner, 3 gündür Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem yapıyor. Her gün saat 16.30’da müdürlük önünde oturan Çetiner, eylemine destek çağrısı yaptı. Çetiner, çocukları için yıllardır Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi yapan Emine Şenyaşar’ı da hatırlatarak şöyle konuştu:

“Çocuklarımız için Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde nöbetteyiz. Emine annenin adliye önünde başlatmış olduğu adalet nöbetini çocuklarımız için burada sürdürüyoruz. Ensar Vakfı’nda 42 çocuğun istismarında adı geçen Milli Eğitim Müdürünü asla kabul etmiyoruz. Şu an sadece iki kişiyiz ve şu an sizlere bir çağrımız var. Ben anne ya da baba değilim, ama her çocuğu anne babası gibi sahiplenip korumak hepimizin boynunun borcudur. Bu yüzden tüm sivil toplum kuruluşlarını, tüm siyasi örgütleri, vicdanı fikri hür olan herkesi buraya davet ederek bu şaibeli müdür gidene dek oturma eylemine davet ediyorum. Çocukların hayatı karartılmış. Çocukların bir şekilde haksızlığa uğradığını görmekteyiz. Haksızlığı ödüllendirmek basiretsizlik, haksızlığa susmak da dinimizde olduğu gibi dilsiz şeytanlıktır. Ne olacağımıza biz karar verelim.”

“Anayasal Hakkımız Olan Eylem Hakkımızı Kullanmaya Çalışacağız”

Çetiner, tepkisini göstermek için çocuklara ait ayakkabı, oyuncak gibi eşyaları ile çizdikleri resimleri Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinin duvarına astığını söyledi. Çetiner, “Burada çocuklarımızı korumak adına milli eğitim müdürünü belki de rahatsız etmek adına yaptığı şeyin çocukları korumamanın vermiş olduğu vicdan azabını hatırlatması adına buradayız ve çocuklarımızın yapmış olduğu resimleri buraya astık. Fakat bir güvenlik görevlisi bunları asmanın yasal olmadığını yapmamamız gerektiğini hatta suç teşkil ettiğini ifade etti. Anayasal hakkımız olan eylem hakkımızı kullanmaya çalışacağız. Umarım buna da engel olmazlar” dedi.

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