AKP’den, Ensar Vakfı’ndaki çocuk istismarı soruşturmasında adı geçen Sultanoğlu’na 'tam kadro' destek

2016 yılında Karaman'da 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı Ensar Vakfı ve KAİMDER yurtlarıyla ilgili davada adı geçen, hakkında soruşturma açılan üç yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa’ya Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı.

Söz konusu atamaya tepkiler ve itirazlar sürerken Sultanoğlu’na AKP cephesinden 'kurumsal' destek de devam ediyor.

ArtıGerçek'in haberine göre AKP Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İl Millî Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu birlikte ziyaret etti.

Ziyaret, AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.

BAKAN TEKİN 'ARKASINDAYIZ' DEMİŞTİ

Daha önce de AKP Şanlıurfa Milletvekili Asuman Yazıcı Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etmiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar tepkilerin ardından silinmişti.

23 Ağustos'ta kenti ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Sultanoğlu'yla fotoğraf verip tepkilere ilişkin "realiteden uzak ve siyasi polemik" demişti.

Bakan Tekin, "En çok güvendiğimiz arkadaşlardan bir tanesi... Daha önceki görevi esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Süreçle ilgili herhangi bir kusuru tespit edilmedi. Biz başarılı bir il müdürümüzün arkasındayız." İfadelerini kullanmıştı.