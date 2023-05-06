Entegrasyonu savunan foncu Suriyelinin lüks yaşamı ortaya çıktı. Paris’te gezi, lüks restoranlarda yemek ve daha fazlası…

Suriyelilerin Türkiye’de kalmasını savunan fondaş Suriyelinin lüks hayatı ortaya çıktı. Sözde aktivist Celine Kasem’in Paris gezisi ve lüks restoranlarda yemek yediği sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Entegrasyonu savunan foncu Suriyelinin lüks yaşamı ortaya çıktı. Paris’te gezi, lüks restoranlarda yemek ve daha fazlası…

Türkiye'nin ana gündem konularından biri Suriyeli geçici sığınmacılar. Suriye'de iç savaşın bittiğine dair birçok görüntü yayınlandı. Suriye sokaklarında eğlenceler, partiler ve etkinlikler düzenlenirken, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın korumasız gezdiği anlar da görüntülendi.

Artık huzur ve güven ortamının inşa edildiği, savaşı geride bırakan Suriye, yurtdışına giden vatandaşlarının dönmesini talep ediyor.

Lübnan devleti, tüm ikazlara rağmen geri dönmeyen Suriyelileri, zorla Suriye'ye göndermeye başladı.

SÖZDE AKTİVİST FONDAŞ MEDYAYA KONUŞTU

Oda TV’de yer alan habere göre, İngiliz Kraliyeti’ne bağlı Chatham House, Amerika Alman Marşal Fonu ve Katar tarafından fonlanarak, Türkiye'deki bütün Afgan, Suriyeli ve Pakistanlıların Türkiye'de kalmasını savunan 10'lar Medya, "Suriyeliler Türkiye'de kalsın" dedi.

Fonlu 10'lar Medya'ya konuşan Suriyeli Aktivist Celine Kasem, şu ifadeleri kullandı: "Suriyelileri geri göndermek onlara ölüm cezası vermektir."

LÜKS HAYATI ORTAYA ÇIKTI

Fakat sosyal medya kullanıcıları, Celine Kasem'i ve lüks hayatını deşifre etti. Ekonomik kriz ve enflasyon sebebiyle vatandaşın temel ihtiyaçlarını güç bela karşıladığı Türkiye'de, Suriyeli Celine Kasem'in yaşadığı lüks hayat dudak uçuklattı: Paris gezileri, pahalı restoranlarda yemek, sahilde at binme ve daha birçok seyahat…

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“SURİYELİLER TÜRKİYE’DE KALSIN” DEDİ

Celine Kasem, Kanada vatandaşı. Kanada'dan Türkiye'ye gelen Suriyeli aktivist Celine Kasem, "Suriyeliler Türkiye'de kalsın" diyor.

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SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI PAYLAŞIMI

Celine Kasem, dedesinin sözde Ermeni soykırımından kaçtığını iddia ederek Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu: "Babamın Babalar Günü'nü kutluyorum. Bana insanlığı ve insan olmayı öğretti. Dedem, Ermeni soykırımından kaçan ve ailesini kaybeden bir Ermeni'ydi. Onlar Golan Tepeleri'ne yerleşti ve orada Çerkezler tarafından evlat alındı. Ben yarı Ermeni, yarı Çerkez'im."

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