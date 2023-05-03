Suriyeli insan kaçakçısı sınır duvarının altındaki tünelden kolay ve güvenli geçişin reklamını yaptı

Suriyeli bir insan kaçakçısı sosyal medya hesabından, sınır duvarının altından yaptığı paylaşımla sınırdan nasıl kolay ve güvenli geçileceğini gösterdi.

Suriyeli insan kaçakçısı sınır duvarının altındaki tünelden kolay ve güvenli geçişin reklamını yaptı

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası milli güvenlik krizi haline gelmeye devam ediyor. Son olarak Başakşehir’de 23 yaşındaki kızımızın Suriyeli bir sapkın tarafından katledilmesi Türk milletinin büyük tepkisini çekti.

Sınır güvenliğinin bu denli sağlanamadığı dönemde akın akın Türkiye’ye gelen kaçak ve sığınmacılar, sosyal medya hesaplarından Türkiye sınırını nasıl geçtiklerini anlatarak geride kalanların da gelmeleri için çağrılarda bulunuyordu.

Bir sosyal medya kullanıcısının son paylaşımı ise adeta pes dedirtti. Suriyeli insan kaçakçısı suç unsuru taşımasına rağmen rahat rahat sınır duvarının altından paylaşım yaptı. Kaçakçı paylaşımında, ''buradan geçişler daha kolay ve daha garanti'' dedi.

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