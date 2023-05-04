Suriyeli din adamından Erdoğan’a oy verin fetvası. Oy kullanacak Suriyelilere çağrı yaptı

Suriyeli din adamı olan Muhammed Kerim Racih, sosyal medya hesabından Arapça yaptığı bir bildiride vatandaşlık alan Suriyelilere, Erdoğan’a oy verin çağrısı yaptı.

Suriyeli din adamından Erdoğan’a oy verin fetvası. Oy kullanacak Suriyelilere çağrı yaptı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi göç akınlarına uğratmış, yıllardır devam eden bu süreç beraberinde birçok problemi de getirmişti.

Özellikle Suriyeli sığınmacıların varlıkları ve geri dönüşleri hakkında tartışmalar devam ederken, vatandaşlık verilenlerin oy kullanma haklarının bulunması Türk vatandaşlarının endişe etmelerine sebep olmuştu.

Dört aday arasında rekabet devam ederken Suriyeli bir din adamının fetva niteliğindeki paylaşımı ise gündem oldu. Suriyeli din adamı Muhammed Kerim Racih'in Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyelilere, Erdoğan'a oy vermeleri yönünde fetva verdiği ortaya çıktı.

Besmele ile başlayan ve Racih'in kendi fotoğrafı ile Erdoğan'ın bulunduğu Arapça fetva metninin etiketlendiği paylaşımda, "Türkiye'de ikamet eden ünlü Suriyeli din adamı Muhammed Kerim Racih, TC vatandaşlığını kazanan Suriyeli seçmenlerinin seçimlerde Erdoğan’a oy vermenin bir dini görev olduğuna dair fetva verdi" ifadelerine yer verildi.

Racih paylaşımında, ‘’Erdoğan’a oy vermek caizdir, Erdoğan’a oy verin’’ ifadelerini kullandı.

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