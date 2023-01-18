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Gereksiz mailleri silerek doğayı koruyabilirsiniz. Sadece 10 tanesi bile elektrik tüketimini düşürüyor

Karbon ayak izini azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak için Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, dijital temizliğin de karbon ayak izini düşüreceğini söyledi. Örneğin e-posta hesabı olan herkesin 10 adet mail silmesi durumunda elektrik tüketiminin düşeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:05
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E-posta hesabından gereksiz mailler silindiğinde doğa korunuyor

Gereksiz mailleri silerek doğayı koruyabilirsiniz. Sadece 10 tanesi bile elektrik tüketimini düşürüyor
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İHA

İklim değişikliği ile birçok alışkanlığın değiştirilmesi gerektiği bilinirken karbon ayak izini azaltmak için uzmanlar tarafından bisiklet kullanmanın, bulaşıkları sudan geçirmenin, toplu taşıma kullanmanın, karton bardak tercih etmemenin yapılacaklar arasında olduğu aktarılıyor.

Atık yönetimi yapabilmek için birçok çalışma için dijital ortamlar kullanılarak enerji tasarrufunun sağlandığı biliniyor. Hayatın her alanında bulunan; bilgisayar, cep telefonu ve internet için de temizlik gerektiği birçok kişi tarafından henüz fark edilebilmiş değil.

E-mail servislerinin, kullandığı sunucular ve cihazlar üzerinden karbon salınımı yaptığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, e-mail hesabı olan herkesin 10 adet mail silmesi durumunda elektrik tüketiminin düşeceğini ve karbon ayak izinin azalacağını söyledi.

SPAM VE REKLAM-KAMPANYA MAİLLERİ DEPOLAMA ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

İçinde bulunulan dijital çağ, çevreyi koruma faktörlerini de etki etti. Her gün kullanılan e-mail hesapları, izlenen videolar ve dinlenen müziklerle çevreye zarar veriliyor. E-mail kullanımı normal posta servisine göre daha az karbon salınımı sağlıyor. Mail servislerinin kullandığı sunucular ve cihazlar karbon salınımına neden oluyor. Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, “Digital 2022 raporuna göre 4,69 milyar kişinin e-mail hesabı var. Herkes 10 adet 1 KB'lik mail silerse, bu 49 Terabyte'lık bir miktarda depolamayı açığa çıkartacağı için elektrik tüketimini düşürür. Gün içinde e-mail hesaplarına, spam ve reklam-kampanya mailleri fazla sayıda geliyor. Spam maillerin çoğu otomatik olarak kullanılan e-posta servisleri tarafından siliniyor fakat arada yakalanamayan spam mailler, depolama alanlarında yer kaplıyor. Bunların spam olarak işaretlenmesi, filtrelemede yararlı olur. Reklam-kampanya mailleri toplu gönderildiği için enerji tüketimleri daha az fakat işiniz bittikten sonra silmeniz, karbon tüketiminizi azaltacaktır” ifadelerini kullandı.

“VİDEO İZLERKEN DAHA DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜK KULLANILMALI”

İnternet ve uygulamalar, sosyal yaşantının önemli bir parçası haline geldi. E-maillere kıyasla, izlenen video ve dinlenen müziklerin uygulamalarının sunucu bakımından daha fazla karbon salınımı yaptığını belirten Dr. Gönen, “Özellikle video izlemek, bant genişliği ve depolama ile çok daha fazla enerji tüketir. Video izlerken daha düşük çözünürlük kullanılırsa, daha fazla enerji tasarrufu sağlanır. Bunun yanı sıra, en bilinen mesajlaşma uygulaması da veri gönderimi için sunucu kullanıyor fakat yedekleme yapmıyor. Bu da, bu tür programların kullandığı enerjinin e-mail ortamına göre daha az olduğu anlamına geliyor” olarak açıklandı.

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