Erbakan'dan '2028' açıklaması. 'Adım adım iktidara yürüyoruz'

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun’un Çarşamba ilçesinde konuştu. Erbakan, 1994 ruhunu yeniden canlandırmak için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde partisine desteğini açıkladı.

"YRP 31 MART SEÇİMLERİNE DAMGA VURMAYA HAZIRLANIYOR"

Erbakan, "Biz gazete ve televizyonların parlatmasıyla yürümüyoruz, trilyonlarca lira hazine yardımı alarak yürümüyoruz, iktidar gücü ile yürümüyoruz, dış güçlerin desteği ile de yürümüyoruz. YRP Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart seçimlerine damgasını vurmaya hazırlanıyor. YRP'nin yerel yönetimlerindeki iktidarının ayak seslerini duyuyoruz.

"2028 YILINDA MERKEZİ HÜKÜMETTE İKTİDAR OLACAĞIZ"

Yeniden Refah Partisi adım adım iktidara yürüyor. İnşallah önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde iktidar, ardından 2028 yılında merkezi hükümette iktidar olacağız. 31 Mart’ta YRP’nin iktidar olması ahlaklı belediyeciliğin hakim olması için çok önemli, ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demektir. Ahlaklı belediyecilik merhamet demektir. Kendisine oy vermemiş olsa da merhamet göstermektir. Ahlaklı belediyecilik liyakat demektir. Ahlaklı belediyecilik bereket demektir. Bütün belediyeler borç batağında. Ahlaklı belediyecilik demek denk bütçe demektir. Borç ve faiz olmaması demektir. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren, rantçı belediyeciliğe, heykelci belediyeciliğe ve örgütçü belediyeciliğe milletimiz ile birlikte son vereceğiz ve ahlaklı belediyecilik görevini başlatacağız" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak SKM açılışı gerçekleştirildi. Program açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası bitti.

AÇILIŞA KİMLER KATILDI?

Açılışa; YRP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Güney, YRP Çarşamba Belediye Başkan Adayı Necattin Arpacı, YRP Çarşamba İlçe Başkanı Caner Bilgin ve belediye meclis üyesi adayları katıldı.