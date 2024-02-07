Erdoğan Fatih Erbakan’a verdi veriştirdi. Erbakan yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da aday tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde aday çıkaracaklarını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a da gönderme yaptı.

"KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Erdoğan, “Geçmişte bizimle yürüyüp şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihi kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz! Keşke her zaman her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek vaktimiz de enerjimiz de yok” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkaracaklarını duyurmuştu.

KENDİ ADAYLARINI ÇIKARMA KARARI ALMIŞLARDI

Erbakan açıklamasında, “AKP ile 14 Mayıs seçiminden önce yaptığımız mutabakat metninin tam tersi icraatlar gerçekleştirildi. İktidar Gazze konusunda gereken adımları atmadı. Bu bir beka seçimi değildir, memleket elden gidiyor söylemi de doğru değildir" Bu mutabakat metni sayesinde ilkelerimizin arkasında durduk, başka bir talebimiz olmadı. Ancak üzülerek gördük ki 14 Mayıs için ortaya koyduğumuz mutabakat metininde yazanların tersi ortaya koyuldu. İşte 2024 bütçesi, emeklinin ve dar gelirlilerin içinde bulunduğu durum bunun en önemli göstergeleridir. Zam yağmurları da bunun başka bir göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.