Yeniden Refah adaylarını çekecek mi? Fatih Erbakan'dan flaş açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Refah adaylarını çekecek mi? Fatih Erbakan'dan flaş açıklama
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, “Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AKP’nin yedek lastiğine döneriz” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinin YSK’ya teslim edilmesine birkaç saat kala önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL’DA İMAMOĞLU, ANKARA’DA YAVAŞ KAZANIR"

Gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtlayan Erbakan, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun, Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın kazanacağını tahmin ettiğini belirterek, CHP’nin Eyüp, Fatih, Üsküdar gibi ilçelerde sürpriz yapabileceğini ifade etti.

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“ARTIK ÇEKİLİRSEK AKP’NİN YEDEK LASTİĞİNE DÖNERİZ”

Erbakan, “Büyükşehirlerde adaylarınızı çeker misiniz?” sorusuna,“Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AKP’nin yedek lastiğine döneriz” ifadelerini kullandı.

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