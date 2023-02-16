16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi

Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi

Galatasaray, ligden çekilen Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler'i gündemine aldı

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:03
Takip Et

Erce Kardeşler Galatasaray'a yakın

Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
+
Aa
-

Süper Lig ekibi Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyordu. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

GÜNAY KASIMPAŞA İLE ANLAŞTI
Özellikle Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle ismi Galatasaray ile anılan Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in yeni adresi belli oldu. Günay, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Öte yandan Kasımpaşa ile Gaziantep arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Paşa'ya kiralanan Günay Güvenç'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak. Ayrıca Kasımpaşa, Günay'ın transferi için Gaziantep'e kiralama bedeli ödemeyecek.

ERCE KARDEŞLER GÜNDEMDE
Sarı kırmızılılar, ligden çekilen Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler için görüşmelere başladı. Depremin ağır yıkım yarattığı kulüplerden biri de Hatayspor olmuştu. Ligden çekilme kararı alan Akdeniz ekibinin futbolcularını kiralama yoluna gitmişti. Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler için takımıyla transfer görüşmeleri başladı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
3
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
4
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.