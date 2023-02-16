﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi

Süper Lig ekibi Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyordu. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

GÜNAY KASIMPAŞA İLE ANLAŞTI

Özellikle Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle ismi Galatasaray ile anılan Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in yeni adresi belli oldu. Günay, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Öte yandan Kasımpaşa ile Gaziantep arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Paşa'ya kiralanan Günay Güvenç'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak. Ayrıca Kasımpaşa, Günay'ın transferi için Gaziantep'e kiralama bedeli ödemeyecek.



ERCE KARDEŞLER GÜNDEMDE

Sarı kırmızılılar, ligden çekilen Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler için görüşmelere başladı. Depremin ağır yıkım yarattığı kulüplerden biri de Hatayspor olmuştu. Ligden çekilme kararı alan Akdeniz ekibinin futbolcularını kiralama yoluna gitmişti. Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler için takımıyla transfer görüşmeleri başladı.

