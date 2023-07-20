Erden Timur Icardi'nin ne zaman geleceğini açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Timur, "Avrupa'da futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz. Kısa vadede Avrupa'da kupa kazanmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Transferleri gündemde olan Mauro Icardi ve Cedric Bakambu hakkında konuşan Timur, "Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı." dedi.

"Talisca'nın maaşı 10 milyon euro"

Anderson Talisca iddialarına da cevap veren Timur, "Talisca ve Dominguez için şu an transfer ilgimiz yok. Biz de muhabirlerden öğrendik ilgimizin olduğunu ama şu an yok. Talisca'nın maaşı 10 milyon euro. Daha düşük maaş bütçesiyle olmasını isterdik ama şu anda böyle bir durum yok." şeklinde konuştu.

"Szymanski'yi 15 defa aramışım güya"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski ile iligli de konuşan Erden Timur, "Hiç bilmediğimiz oyuncular yazılıyor bize. Szymanski'yi 15 defa aramışım güya. Adamın menajeri düzeltiyor. Kendi mesajlarım var, bu maaş seviyesine çıkamayacağımız için hayırlı olsun diye. İyi bir oyuncuya yüksek bonservis verirsiniz, o zaman da Szymanski örneği verirken söylemiştim. Ama yüksek maaş verdiğinizde satmanız da zor. Herkesi farkındalığa davet ediyorum. Bir oyuncu Galatasaray'a gelecek diye yazılıyorsa bir sonraki gün hangi takıma gidecekse o yazdırıyordur. Bunu da çok belli ediyorlar, kişisel ricam bu kadar belli edilmesin." dedi.