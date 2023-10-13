Erden Timur konuşmayacak. Yayına çıkacağı yeni tarih belli oldu

Erden Timur'un bu akşam katılması planlan A Spor'daki program Mali Genel Kurul ve kuruluş etkinliklerinin yoğun takvimi nedeniyle 17 Ekim Salı günü saat 21.00'e ertelendi.

Son dönemde ezeli rakipleri Fenerbahçe cephesinden gelen yorumlar hakkında bilgiler verecek olan Timur'un özellikle Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerin baskı altına alındığına dair değerlendirmeler yapacağı ortaya çıktı. Erden Timur'un ayrıntılı bir dosya hazırlattığı ve özellikle sosyal medyada oluşturulmaya çalışan algı operasyonlarına dikkat çekeceği bildirildi.

HAKEMLER VE TFF HAKKINDA KONUŞACAK

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkanvekili Timur'un geçen sezonki, "Süper Lig bittiği zaman her şeyi yayıncı kuruluş, Merkez Hakem Kurulu ve federasyon... Hepsiyle ilgili her şeyin konusu gelecek. Çünkü maalesef çok vahim durumlar var. Vahim durumları, lig bittikten sonra sonuç ne olursa olsun açıklayacağız" sözleri uzun süre tartışılmıştı.