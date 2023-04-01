Erden Timur'dan olay sözler: Belli ki operasyon var

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, 2-0 biten Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erden Timur açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Konyaspor mağlubiyetinden sonra iyi döndük. Ligdeki gerginlik artmasın diye çok bariz şeyler olmasın diye konuşmuyorduk. Ama bu da yanlış anlaşılıyor. Mağlup olunca konuşuyorsunuz deniyordu. 10 Hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var. Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Ligde fark azaltılsın diye herhalde verilmiyor.''

''Yarıştaki rakibimizin oyuncusuna kırmızı verilmedi. Ryan Donk'un pozisyonu var. Gerginlik olmasın diye yapılan açıklamalara karşılık vermedik. Belli ki net bir operasyon var. Bu masa başı olayı demek ki var. Türk futbolunu ayaklar altına alsanız bile ceza da olmuyormuş. Gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir."

''Puan farkını açmamız istenmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepimiz çok uyanık olacağız. 5-0 kazansak bile bu tip hatalar için konuşacağız. Yapılan şeyler çok açık.''

''Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şuan yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Şampiyonluk yolunda bizi kimse geri çeviremez. Mayıslar bizimdir.''

''Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şuan yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Şampiyonluk yolunda bizi kimse geri çeviremez. Mayıslar bizimdir.''

''Ligimizi ayaklar altına alınan söylemlere bile bir şey yapılmıyor. Demek TFF de böyle düşünüyor.''

''Gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek TFF... Hepsinin konusu gelecek. Çok vahim konular var. Lig bitince hepsini açıklayacağız.''