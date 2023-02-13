Erden Timur'dan flaş açıklamalar: ''Tutuklanmaları gerekiyor''

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle ilgili konuştu. Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te kulübün yardımlarını da organize eden Timur, çok az sağlam bina kaldığını belirterek felaketin boyutunu aktardı.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR AFET"

Gerçekleşen afetin büyüklüğünden bahseden Timur “Çok büyük bir yıkım var bölgede maalesef. Bazı mahallelerin yüzde 70’i yıkılmış. 2 saate yakın dolaştık. Ayakta kalan binaları sayabiliyorsunuz, o kadar az var. Bugüne kadar afetlerle kıyaslanamayacak derecede büyük bir afet. Expo deposunu tuttuk burada. Hemen ilk gün yardım toplama merkezi oluşturduk.”

"HERKES İŞİN İÇİNDE"

Yardım organizasyonunda herkesin parmağı olduğunu dile getiren Erden Timur “Burası, deprem bölgesi tamamen bir ekip işi. İstanbul’da 76 tırın organize edilmesi, burada yapılanlar tamamen organize olduğumuz için. Başkanımız, yönetim kurulu, Metin bey, ultrAslan herkes işin içinde.”

"KALAN BİNALAR SAĞLAM DEĞİL"

“Önce yaraların sarılıp daha sonra doğru planlamalarla yeniden inşa etmek gerekiyor. Sadece Antakya’yı değil, diğer şehirleri de etmek gerekiyor. Bazı yerlerde binaların yüzde 70’i yıkılmış. Kalanlar da çok sağlam değil.”

"TUTUKLANMALARI GEREKİYOR"

“Standartların değiştirilmesi gerekiyor. Yapım standartlarının daha katı olması gerekiyor. Uygulama standartlarının daha katı olması gerekiyor. Sadece binayı yapanların değil, imzayı atan herkesin tutuklanması gerekiyor. Bir daha böyle bir şeyin başımıza gelmesin engellenmesi gerekiyor.”

"UMUTLU OLMAMIZ LAZIM"

“Her konuştuğum insana umut vermeye çalışıyorum. Yüzde 100 gerçekçi olmamız lazım. Eleştirmemiz lazım ama her zaman yüzde 100 umut da gerekiyor insana. Neyden şikayet edersek edelim, isyan edersek edelim, umutlu olmamız lazım.”