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Arda Turan'dan Erden Timur açıklaması. Gözleri dolarak anlattı

Futbolu bırakan A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan'dan, Trabzonspor'un Basel maçı öncesi duygusal açıklamalar geldi. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'la konuştuğunu söyleyen Arda, "Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 00:59
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Arda Turan'dan depremzedelere yardım sözü

Arda Turan'dan Erden Timur açıklaması. Gözleri dolarak anlattı
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Arda Turan deprem bölgesine gideceğini söylerken "Kalıcı çözümler için mutlaka deprem bölgesinde olacağız. Bunu Erden Timur ile de konuştuk. Oradaki çocukların sporu futbolcu sevmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Türkiye'nin Trabzonspor maçı için kenetlenmesiyle gurur duyduğunu dile getiren eski futbolcu, "Bizim ülkemizin insanının rekabeti de dostluğu da güzeldir. Bugünün rengi olmaz, bunu da herkes gösteriyor. Çok gurur verici. Ülkemin insanının güzelliğini yansıtıyor. Spor bir eğlencedir, insanları mutlu etmek için vardır." ifadelerini kullandı. Arda Turan'ın konuşma yaptığı esnada zaman zaman gözlerinin dolduğu da görüldü.


 


 


 

 

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