Fenerbahçe Galatasaray’ı dava edecek. Sipahioğlu ‘Artık hukuk vakti’ diyerek paylaştı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Canlı yayında Fenerbahçe antetli belgeyi paylaşan Erden Timur'un bu hareketi üzerine Sarı - Lacivertli kulüp harekete geçiyor.

TV 100'deki programda konuşan Erden Timur, "Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğini ben biliyorum. Benim dışında hiç kimse bilmez. Bu kadar şey düşünüyoruz ama karşıdaki de bir şeyler yapmalı. Fenerbahçe Zaniolo'ya bizden çok daha fazla teklif etti. 16 milyon Euro net, 5 milyon euro da bonus teklif etti. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte yüzde yüzü garanti olan bonuslar bunlar, 21 milyon euro teklif etti" açıklamalarında bulundu.

Timur sözleri üzerine Fenerbahçe camiası harekete geçti.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu sosyal medya hesabı üzerinden Erden Timur’a şu ifadeleri kullandı:

''Galatasaray Başkanvekili, şu an resmen suç işlemektedir. Borsada işlem gören, binlerce yatırımcısı olan; Fenerbahçe'nin, bir transferde yaptığı sözde ve gerçekliği belirsiz teklif rakamı kamuoyuyla paylaşılıyor. Artık hukuk vakti.

- AMAÇ ÇOK AMA ÇOK BELLİ !

- Ligin en kritik haftasına girilirken; - Suç işlemeyi bile göze alarak, borsada işlem gören bir şirketin yaptığı SÖZDE teklifi açıklayarak, - Fenerbahçe Başkanı ve Yönetimine karşı Fenerbahçe taraftarında tepki yaratmak.. - BİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ !!"

Fenerbahçe’nin bunun üzerine Timur ve Galatasaray aleyhine dava açacağı öğrenildi.