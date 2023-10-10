Erden Timur'dan flaş karar. Ortalık karışacak

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, çarpıcı bir karar aldı.

Erden Timur'dan flaş karar. Ortalık karışacak

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un sarı kırmızılı kulübün hafta sonunda yapılacak mali genel kurulu öncesi kapsamlı bir açıklamada bulunma kararı aldığı ortaya çıktı.

Kulübün durumunu ve transferleri anlatacak olan Timur'un asıl hedefinin Fenerbahçe'den gelen eleştiriler üzerine konuşmak olduğu ifade edildi.

Timur, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerin baskı altına alındığına dair değerlendirmeler yapacak.

Erden Timur'un ayrıntılı bir dosya hazırlattığı ve özellikle sosyal medyada oluşturulmaya çalışan algı operasyonlarına dikkat çekeceği öğrenildi.

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