Erdoğan’ı Sisi karşıladı. Yıllar sonra samimi görüntüler

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ı Sisi karşıladı. Yıllar sonra samimi görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısırlı mevkidaşı Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti. Erdoğan’ı havalimanında Sisi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Mısır’a gitti. Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.. Erdoğan Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Bir araya gelen iki liderin 16.45'te basın toplantısı yapması bekleniyor. Görüşmede Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı öne sürüldü.

İki liderin samimi pozlar vermesi, el ele tutuşması gündem oldu.

İki lider Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlarla ilgili de konuşacak. Ayrıca İsrail'in Filistin'e saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak.

ggs60dowcaayzbk.png

DARBECİ DİYE ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi sık sık "darbeci" diyerek eleştirmişti.

Erdoğan daha önce Sisi ile ilgili ise şu açıklamayı yapmıştı:

Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam.

ggs66roxcaa-opf.jpg

ggs80ibxqaan3z5.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan Sisi'yle görüşmek için 12 yılın ardından Mısır'a gidiyor
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Sisi hatırlatması. 'Ne oldu? Önümüzdeki hafta ayağına gidiyorsunuz'
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Sisi zor durumda
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Sisi zor durumda
Erdoğan 10 yıl sonra Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. 'Darbeci Sisi' 'kardeşim Sisi' mi oluyor?
Son Haberler
Unilever Türkiye yeni ülke başkanını seçti Ekonomi
Unilever Türkiye yeni ülke başkanını seçti
Siyanür felaketini ortaya çıkaran Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı Gündem
Siyanür felaketini ortaya çıkaran Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı
Sandık Kokusu 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sandık Kokusu 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Avuç açmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Avuç açmak deyimi ne anlama geliyor?
Fransa'da bir grev de demiryolu çalışanlarından Dünya
Fransa'da bir grev de demiryolu çalışanlarından
Türk enerji devi satıldı. Kimin aldığı açıklandı Gündem
Türk enerji devi satıldı. Kimin aldığı açıklandı
Şehide son veda! Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Şehide son veda! Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı