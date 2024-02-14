Erdoğan’ı Sisi karşıladı. Yıllar sonra samimi görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Mısır’a gitti. Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.. Erdoğan Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Bir araya gelen iki liderin 16.45'te basın toplantısı yapması bekleniyor. Görüşmede Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı öne sürüldü.

İki liderin samimi pozlar vermesi, el ele tutuşması gündem oldu.

İki lider Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlarla ilgili de konuşacak. Ayrıca İsrail'in Filistin'e saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak.

DARBECİ DİYE ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi sık sık "darbeci" diyerek eleştirmişti.

Erdoğan daha önce Sisi ile ilgili ise şu açıklamayı yapmıştı:

Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam.