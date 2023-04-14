Erdoğan 9 kez kendi getirdiği imar affına ‘suç’ dedi. Yeniçağ yine ses getirecek manşetle çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı televizyon kanallarının ortak yayınına katılarak gündemi değerlendirdi. Erdoğan 'imar affı'yla ilgili "Anayasa'nın 50. maddesi olsa gerek, bunların içerisinde katalog suçlar var. O da burada yerini alacak. Bu işin affı maffı olmaz" dedi. Bu sözleri söyleyen Erdoğan, iktidarı boyunca 8 kez imar affına gitti.

50 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te imar affını müjde olarak duyuran Erdoğan, "İmar Barışı ile 144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın, 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…" demişti. İmar affından yararlandırılan kaçak ve çürük binaların çöktüğü bölgede meydana gelen depremde 50 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.

"BEN HEP YATAY MİMARİYİ SAVUNDUM"

Erdoğan, canlı yayında ayrıca "Ben hep yatay mimariyi savundum" dedi. Ancak yine Erdoğan 2017'de "40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük. Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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