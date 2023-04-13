Erdoğan: Yeni dönemde imar affı affedilemez suç olacak. Bu işin affı olmaz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti, on binlerce ev ise yerle bir oldu.

Depremlerin ardından ise AKP iktidarları döneminde çıkarlan ‘imar affı’ düzenlemeleri tartışmalara neden oldu. 21 yılda 8 ‘imar affı’ düzenlemesi yürürlüğe girerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında konuşan Erdoğan, "Aynı şekilde İmar affı diyorsunuz. Bu konuyla ilgili parlamentoyla ilgili, Anayasa'nın aklımda kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek, bunların içerisinde katalog suçlar var. O da yerini alacak. Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı maffı olmaz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN 'İMAR AFFI' ARŞİVİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan söz konusu açıklamalarının ardından Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ta yaptığı bir açıklama da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Erdoğan'ın açıklamasında “İmar Barışı ile 144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük” dediği görüldü.

HATAY'DA DA 'İMAR AFFI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Şubat 2019’da Hatay'da yaptığı mitingde, “Hatay’da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…” ifadelerini kullanmıştı.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı, her türlü denetimden uzak şekilde yapılmış, ruhsata ve imara aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmesi ile devlet ve kaçak yapı sahibi yurttaş arasında uzlaşma anlamına geliyor.

Seçim dönemlerinde “imar affı”, “imar barışı” adıyla hızlıca yapılan bu uzlaşmalarda depreme dayanıklılığı ölçülmeyen çok sayıda kaçak yapı da kayıt altına alınmış oluyor.