Suspus Hasan yine sessizliğe büründü. Kılıçdaroğlu paylaşımını sildi

İmar barışının reklam yüzü Hasan Kaçan Kahramanmaraş depremi sonrası 2 ay sessizliğe büründü.

Başsağlığı mesajı bile paylaşmayan Kaçan, 2 ay sonra yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basan fotoğrafını eleştirmişti.

“ Düşman olsa bu hakareti yapmaz” diyen Kaçan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez” diyen Kaçan, şunları kaydetti:

“Velev ki 'bilmeden' basılmış olsun. Kendi milletinin kutsalını bilmemek daha da fenadır. Bilmek ve olağanüstü hassas olmak zorundasın. Başka inanç biçimlerine gösterdiğin hassasiyetin yüz katını göstermek zorundasın.

Bu fotoğraf yıllar ve yıllar boyu bu aziz millete zulmeden, camilerini ahır yapan, ezanını yasaklayan, kutsallarının üstünde tepinen, inancının düşmanı olan zihniyetin günümüzdeki tezahürüdür.”

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Kaçan bu paylaşımını hakkında yapılan haberler sonrası sildi. Kaçan’ın son paylaşımı 5 Şubat’ta yaptığı görülüyor.