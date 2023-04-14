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Erdoğan sunucuyu azarladı. Ortalık buz kesti

Erdoğan, Malatya’da deprem konutları temel atma töreninde sunucuyu “Çağırsana ya, ne duruyorsun!” diyerek azarladı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 11:04
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Erdoğan sunucuya kızdı: Çağırsana ya, ne duruyorsun

Erdoğan sunucuyu azarladı. Ortalık buz kesti
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Malatya’da deprem konutlarının temel atma töreninde Cumhur İttifakı’ndaki partilerin liderleri bir araya geldi.

Törende MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, aynı sahneyi paylaştı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahnede anahtar teslimi töreni yapıldı.

Erdoğan, anahtar teslimi için bir çifti davet etmesi için sunucuya seslendi. Sunucunun bir süre beklemesine sinirlenen Erdoğan, “Çağırsana ya, ne duruyorsun!” dedi.

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