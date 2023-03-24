AKP Milletvekili imar affının faydalarını anlattı. Depremdeki yıkımdan hiç mi ders çıkarılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, 5 milyon 848 bin 927 konut ve 1 milyon 237 bin 42 ticari olmak üzere 7 milyon 85 bin 969 bağımsız bölüm, iktidarın hayata geçirdiği imar affından yararlandı.

Aralarında bu bölümlerinde de yer aldığı binaların çoğunluğu depremlerde yerle bir oldu. Ruhsata aykırı yapılan binalara yapı kayıt izninin verilmesi olarak bilinen imar affının can aldığı konusunda da uzmanlar hemfikir.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, henüz imar affından yararlanan kaç binada kaç vatandaşın olduğu resmi olarak açıklanmadı ancak bu “affın” yıkımın büyüklüğünde etkisi olduğu muhalefet ve uzmanlar tarafından ısrarla dile getirildi.

Ancak AKP kanadından imar affına depremin ardında da övgüler sürüyor.

Deprem felaketinin ardından kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’nda konuşan AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, imar affının “faydalarını” anlattı.

Nasır, “Özellikle metropollere gelen vatandaşlarımız, onurlu yaşam mücadelesi verebilmek için başlarını sokacak bir ev arayışından kaynaklı kamu arazilerinde ve buna benzer yerlerde gidip ev yapıp içine girmişlerdi. Bunların zamanla, daha önce de ifade etmiştim, çocukları büyüdü, bir kat attı, biraz genişledi, şu oldu, bu oldu. Çoğu, özellikle benim çok arkadaşım öyle, her gün ‘Evim yıkılacak’ korkusuyla ölüp gitti. Mülkiyet sorunu vardı” dedi.

“İMAR BARIŞININ FAYDALARI GÖRÜLECEK”

Mülkiyet sorununun imar düzenlemesi ile giderildiğini bildiren Nasır, “Bunun imar affı gibi değerlendirilmemesi lazım. Şimdi imar barışının faydaları daha çok görülecek, niye? Bugüne kadar kaçak, kayıt dışı olan bütün yapı stoku Bakanlığın bilgi sisteminde yüklü durumda şu anda. Bir, mülkiyet sorunu giderildi, planlamanın önü açıldı, kentsel dönüşümün önü açıldı. İki, yapı stokunu kontrol altına aldınız” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, 31 Aralık 2017’den önce deprem bölgesinde imar mevzuatına aykırı olarak yapılan ancak imar affı ile kayıt altına alınan bağımsız bölümlere ilişkin veriler ise şöyle:

ERDOĞAN: İMAR AFFI İLE SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te büyük tartışmalara neden olan afla “sorunların çözüldüğünü” söylemişti. Erdoğan, Kahramanmaraş’taki konuşmasında, "İmar barışıyla 144 bin 556 Maraşlının sorununu çözdük.” diyerek müjde verdi.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle kaçak yapılara resmi olarak izin verilmesidir. AKP iktidarı öncesindeki 1955-2002 yılları arasında imar affı 47 yılda 8 kez gündeme geldi. AKP’nin 20 yıllık iktidarında planlanan 9. imar affı bu yıl reklamlarla kamuoyuna bildirildi.

İlk defa 1984 yılında uygulanan imar affı, sonraki 36 yıl içinde çok kez tekrar kanunlaştırıldı. En son imar affı, Haziran 2018 genel seçimlerinden önce imar barışı adı altında yürürlüğe girdi. İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınmasıyla bu yapılara yasallık kazandırmak amaçlandı.

İmar Barışı kapsamına 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018'deki açıklamasında imar barışıyla Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesinin son bulacağı vurgulandı.

Ancak deprem açısından yapılarda alınması gereken tedbirlerin kat maliklerine düştüğü belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılında yayımladığı imar barışı kitapçığına göre Türkiye'de imara aykırı yapılar %50'nin üzerinde.

Bu da yaklaşık 13 milyon binaya denk geliyor. İstanbul'un Kartal ilçesinde Şubat 2019'da bir binanın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan binanın beş katının ruhsatlı olduğu, ancak üç katının kaçak inşa edildiği ve imar affından faydalandığı ortaya çıktı.