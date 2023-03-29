Erdoğan, grup toplantısında açıkladı: Seçilirsem kabineyi değiştireceğim

Erdoğan, kabinede yeni isimler olacağının altını çizerek 14 Mayıs'ta seçilmesi durumunda kabinenin değişeceğini açıkladı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Üç dönem kuralı nedeniyle aday listelerinde yeni isimler olacak. Bu bir bayrak yarışıdır. Bakanlarımız bugüne kadar Kabine'de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te verecekler. Kabine'de yeni isimler olacak."

Seçimlerle ilgili Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki gün Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre benimle birlikte 4 aday bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin basireti ve ferasetine güveniyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta ülkesi, kendisi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi yolculuğunu yine sürdürecek. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse engel olamayacak. Kavgadan, kaostan başka hiçbir vaadi olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayacak."