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Hizbullahçı'dan dehşete düşüren sözler: Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Cihada hazırız

Batman’da yapılan sokak röportajında Hizbullahçı olduğunu söyleyen bir kişinin sözleri kan dondurdu. İşte o sokak röportajı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:09
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Hizbullahçıdan sokak röportajında dehşete düşüren sözler

Hizbullahçı'dan dehşete düşüren sözler: Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Cihada hazırız
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Son günlerde siyasi arenada yapılan tartışmaların başında AKP’nin HÜDA PAR ile yaptığı ittifak ve bu partinin Hizbullah terör örgütü ile olan bağı geliyor.

Domuz bağı cinayetleri ve mezar evleri skandallarıyla gündeme gelen Hizbullah terör örgütüne ilişkin tartışmalar devam ederken Batman’da yapılan bir sokak röportajı adeta dinleyenlerin kanını dondurdu.

Hizbullahçı olduğunu dile getiren bir kişi Türkiye’de kimsenin aç ve açıkta olmadığını iddia etti. Röportajda "Biz Hizbullahçıyız" diyen kişi, muhalefeti işaret ederek "'Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere, dinsizlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir" ifadelerini kullandı.

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