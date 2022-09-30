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  • Erdoğan aday olabilir mi. YSK’nin cevap vermekten kaçındığı soruyu hukukçular yanıtladı

Erdoğan aday olabilir mi. YSK’nin cevap vermekten kaçındığı soruyu hukukçular yanıtladı

Liberal Demokrat Parti’nin Erdoğan’ın aday olup olamayacağına yönelik YSK’ya sorduğu ve cevap alamadığı soruyu Türkiye Barolar Birliği cevapladı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 15:17
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Erdoğan aday olabilir mi. YSK’nin cevap vermekten kaçındığı soruyu hukukçular yanıtladı

Erdoğan aday olabilir mi. YSK’nin cevap vermekten kaçındığı soruyu hukukçular yanıtladı
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LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, 10 Haziran 2022’de YSK’ye AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa’ya göre üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağını yazılı olarak sordu.

YSK, Kulaksız’ın sorusunu ‘seçim takviminin henüz açıklanmadığı’ gerekçesi ile ‘görüş verilmesine yer olmadığı’ cevabını verdi. Kulaksız, YSK’ye ikinci defa başvurmasının ardından kuruldan ‘Özel nitelikli soruya cevap vermeyiz’ yanıtını aldı.

LDP, YSK’nin ardından sırasıyla Anaysa Mahkemesi’ne (AYM) ve Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurdu. AYM, henüz LDP’nin sorusunu cevaplamazken yanıt TBB’den geldi.

“EN FAZLA İKİ KERE SEÇİLEBİLİR YSK DEĞERLENDİRMELİ”
Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; yanıtta, Anayasa’nın “Bir kimsenin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği, cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceği” yönündeki hükümlerine işaret edildi.

Geçici cumhurbaşkanı aday listesine iki gün içinde itiraz edilebileceği de anımsatılan yazıda, “Konuya ilişkin değerlendirme yapma yetkisi YSK’de” denildi.

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vatandaş
30.09.2022 16:42
anayasada olamaz diyorsa olamaz  
 
Yurttas
30.09.2022 16:38
Cumhurbaşkanı ülkesine milletine sahip cikabilendir.Düzeni bozan kafasına göre devleti yöneten Cumhur (halk) başkanı değildir,  
 
Ayşe saağlan
30.09.2022 16:28
Üçüncu kez olur olur başka adammivar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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