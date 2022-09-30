Erdoğan aday olabilir mi. YSK’nin cevap vermekten kaçındığı soruyu hukukçular yanıtladı

LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, 10 Haziran 2022’de YSK’ye AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa’ya göre üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağını yazılı olarak sordu.

YSK, Kulaksız’ın sorusunu ‘seçim takviminin henüz açıklanmadığı’ gerekçesi ile ‘görüş verilmesine yer olmadığı’ cevabını verdi. Kulaksız, YSK’ye ikinci defa başvurmasının ardından kuruldan ‘Özel nitelikli soruya cevap vermeyiz’ yanıtını aldı.

LDP, YSK’nin ardından sırasıyla Anaysa Mahkemesi’ne (AYM) ve Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurdu. AYM, henüz LDP’nin sorusunu cevaplamazken yanıt TBB’den geldi.

“EN FAZLA İKİ KERE SEÇİLEBİLİR YSK DEĞERLENDİRMELİ”

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; yanıtta, Anayasa’nın “Bir kimsenin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği, cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceği” yönündeki hükümlerine işaret edildi.

Geçici cumhurbaşkanı aday listesine iki gün içinde itiraz edilebileceği de anımsatılan yazıda, “Konuya ilişkin değerlendirme yapma yetkisi YSK’de” denildi.