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  • Babacan Erdoğan'a kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz diye seslendi. Erdoğan enflasyonu hızla düşürecek kab

Babacan Erdoğan'a kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz diye seslendi. Erdoğan enflasyonu hızla düşürecek kabiliyete sahibiz demişti

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla düşürmekle ilgili açıklamalarına, "kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?" sözleriyle sosyal medyadan yanıt verdi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 17:10
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Enflasyonu düşürebilecek kabiliyete sahibiz diyen Erdoğan'a Babacan neyi bekliyorsunuz diye yanıt verdi

Babacan Erdoğan'a kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz diye seslendi. Erdoğan enflasyonu hızla düşürecek kabiliyete sahibiz demişti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz aynı enflasyonu, hızla düşürecek kabiliyete sahip bir ülkeyiz” sözlerine tepki gösterdi. Babacan, kişisel Twitter hesabından Erdoğan'a "Çok merak ediyorum; kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

“ENFLASYONU HIZLA DÜŞÜREBİLME KABİLİYETİNE DE SAHİBİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Hâlbuki biz, aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Sanayi üretimindeki istikrarlı artış, turizmde giderek artan canlanma, ihracattaki yükseliş gibi pek çok veri hedeflerimize doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Bundan 11 yıl önce, 2011 yılında ilan ettiğimiz 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma' sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

“NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

Erdoğan'ın sözlerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Babacan paylaşımında, “Tüm kurumları kendinize bağladığınız, tek yetkili olarak göreve başladığınız 9 Temmuz 2018 günü enflasyon yüzde 15,85 idi. Rakamları Ayarlama Enstitüsü'nün açıkladığı makyajlı veriye göre ise bugün yüzde 80,21. Çok merak ediyorum; kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

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DİPLOMA + İYİ NİYET ŞART
30.09.2022 17:31
Lafını esirgemeyenler ve okumuş(gerçek okumuş ama) insanlara hasretim.  
 
Abbas
30.09.2022 17:31
E düşür elinizde tutan mı var? Galiba enflasyonla fukaranın fakirleştiğini anlaması daha zor oluyor, gıdım gıdım gidince can çekişir gibi oluyor, anlaşılmıyor??  
 
Aysun Şimşek
30.09.2022 17:18
Tüm kötülüklerin Anası enflasyon. Vatandaş cinneti ve cehennemi yaşıyor. Hükümetin işi gücü, yalan dolan, kuyruğu dik göstermek.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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