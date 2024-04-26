Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda ayakta tutan ismi açıkladı. Mirza Şeker yazdı

Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Benim açımdan Galatasaray'ın kalan fikstürdeki en zor maçı bu maçtı.

Fenerbahçe maçı dışında tabi.

Adana Demirspor taraftarı, hafta içi maçı olmasına rağmen Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi ve stadı tıklım tıklım doldurdu.

İğne atsanız yere düşmeyecek cinsten...

Maça dönecek olursak, Adana Demirspor gümbür gümbür başladı.

Henüz 28. saniyede Mario Balotelli, savunma arkasına kaçan Mendoza'ya güzel bir pas attı ve Mendoza ceza sahasının önünden sert bir şut çekti.

Bu şutu Fernando Muslera kornere çelmeyi başardı.

KAPTAN İÇİN BÜYÜK TALİHSİZLİK!

Adana Demirspor kaptanı Semih Güler, henüz 6. dakikada bir sakatlık geçirdi.

Oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu, kendisini yere bıraktı ve sedyeyle oyundan alındı.

Semih Güler yerine Manev oyuna dahil oldu.

Umarım ciddi sakatlığı yoktur. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

KEREM DİREĞE TAKILDI!

Galatasaray'da Kerem Demirbay, ceza sahası önünde boş kaldı ve harika bir vuruş çıkardı.

Güzel şut direkte patladı ve oyun alanına geri döndü.

Gerçekten müthiş tempolu başladı maç. İki kalede de üst üste pozisyonlar izledik.

Toplam 26 şutun çekildiği ilk yarı, 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İlk yarıda her şey vardı, ancak gol yoktu.

Yüksek tempo bir an olsun düşmedi diyebiliriz.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, yine farkını gösterdi ve sahanın en iyilerinden oldu.

Adana Demirspor'da başta Mendoza, Galatasaray'a zor anlar yaşattı.

ADANA DEMİRSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

49.dakikada Balotelli'nin pasında önünde bomboş bir alan kalan Mendoza, süratle içeriye sokuldu ve şutunu çekti.

Muslera topu başarılı bir şekilde kurtardı ve top Balotelli'nin önüne sekti.

Balotelli'nin şutu ise az farkla dışarı çıktı. Adana Demirspor gole çok ama çok yaklaştı.

ATAMAYANA ATARLAR KURALI!

Galatasaray, Hakim Ziyech'in ceza sahasından attığı güzel golle 1-0 öne geçti.

53. dakikada gelen gol, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken, golde kaleci Magomedaliev topu çıkarmakta güçlük çekti ve golü yedi.

Güzel bir maç çıkardı ancak. Hakkını yememek lazım.

'Atamayana atarlar' kuralı devreye girdi ve Galatasaray skoru 1-0'a getirdi.

KEREM DEMİRBAY SIFIRDAN ASTI!

Galatasaray, 9 dakika içinde 2 gole imza attı.

Ziyech'in ardından Kerem Demirbay, 64. dakikada dar açıdan usta işi bir vuruşla kaleciyi avladı ve farkı 2'ye çıkardı.

Herkes yapamaz o vuruşu. Gerçekten de harika bir son vuruş.

SON SÖZ ICARDI'DEN

Sarı-kırmızılılar, Adana'da Mauro Icardi ile farkı 3'e çıkardı.

Hazırlanış bakımından güzel bir gol olan pozisyonu Icardi bitirdi ve 90+1'de son sözü söyleyen isim oldu.

Bu golle Icardi, 21 golle Dzeko'nun 1 gol önünde gol krallığında zirveye yerleşti.

GALATASARAY'I ADANA DEMİRSPOR DA YIKAMADI!

Adana Demirspor, belki de kendi adına sezonun en iyi maçını oynadı ancak bitiricilik sıkıntısı Mavi Şimşekler'e gol getirmedi.

Galatasaray yine yıkılmadı ve çok kritik bir maçı kayıpsız geçti.

Ligde üst üste 15. galibiyetini aldı.

Adana Demirspor ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Böylece Galatasaray, aldığı galibiyet sonrası puanını 93'e çıkardı ve yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini beklemeye geçti.

MUSLERA'YA AYRI BİR PARANTEZ

37 yaşındaki Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, yine bir maçı aldı diyebiliriz.

Bana göre, yaptığı kurtarışlarla maçın adamı olmayı hak etti. Bir libero gibi oynadı bugün.

Elbette Galatasaray'da skor yapacak, galibiyeti getirecek bir sürü futbolcu var ama, Muslera bir başka.

Adana Demirsporlu futbolcuların net pozisyonlarını kurtarmayı başardı.

Mendoza ile karşı karşıya kalan pozisyon, Barasi'nin pozisyonunda olduğu gibi.

Uzun lafın kısası, Fernando Muslera Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda her zaman olduğu gibi bu zamanda da ayakta tuttu.

Yıldız futbolcular da gollerini atarak gereğini yaptı.