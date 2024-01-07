Erdoğan aday tanıtım töreninde sinirlendi. Öyle bir kızdı ki elini bile tutmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan aday tanıtım töreninde sinirlendi. Öyle bir kızdı ki elini bile tutmadı
AKP'nin aday tanıtım töreninde gerginlik yaşandı. Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği Artvin adayı Mehmet Kocatepe sahneye geç çıktı. Kocatepe kürsüye çıktığında Erdoğan'ın sinirli hali kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aday tanıtım töreninde sinirlendi.

Erdoğan partisinin 26 adayını açıklamaya ilk olarak Artvin adayıyla başladı.

Erdoğan, AKP'nin Artvin adayının Mehmet Kocatepe olduğunu açıkladı. Kocatepe'nin adının duyurulması ile birlikte kürsüye çıkması üzere gözler Mehmet Kocatepe’ye çevrildi.

İSMİ İKİNCİ KEZ ANONS EDİLDİ

Erdoğan kürsüye Kocatepe gelmeyince salona döndü. Kocatepe sahneye gelmeyince Erdoğan bu ismi sinirlenerek ikinci kez anons etti.

grwgetr.png

GÖREVLİLER PANİK OLDU

Yaşanan gerginlik sonrası görevlilerin hareketlerinde de yaşanan farklılık ve panik kameralara yansıdı. Bir süre sonra Kocatepe kaygılı bir halde sahneye geldi. Erdoğan’ın bu sırada oldukça kızgın olduğu görüldü.

ERDOĞAN ELİNİ KALDIRMADI

Bu gerginlik, Erdoğan'ın bu ismin elini havaya kaldırması sırasında da sürdü. Başlangıçta Kocatepe'nin elini havaya kaldırmayan Erdoğan daha sonra bu kişinin de elini tutup havaya kaldırdı.

ferqvrvr.png

ELİNİ BİLE TUTMADI

Diğer adayların kürsüye geldiğinde elini tutan Erdoğan ve havaya kaldıran Erdoğan, Mehmet Kocatepe'nin elini fotoğraf çekimi sırasında tutmadı. Elini havaya kaldırdığı sırada adayının elini tuttuğunda ise Kocatepe'ye sinirli yaklaşımı dikkatlerden kaçmadı.

gefwf.png

grgrgr.png

grwgetr-001.png

rggrgr.png

İlgili Haberler
Murat Kurum’dan İBB adaylığı sonrası ilk açıklama
Murat Kurum açıklandıktan sonra sahnede bu ses duyuldu. 'İstanbul'u bu beceriksizin elinden alacağız'
Flaş… Flaş… AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu
Son Haberler
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel yaşamını yitirdi Magazin
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel yaşamını yitirdi
Sağanak sonrası kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı Gündem
Sağanak sonrası kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Galatasaray'dan Hatay'a tarihi fark Spor
Galatasaray'dan Hatay'a tarihi fark
Galatasaray taraftarından Süper Kupa rezaleti ile ilgili flaş açıklama Spor
Galatasaray taraftarından Süper Kupa rezaleti ile ilgili flaş açıklama
Altı aydır kayıp olan şahsın kemikleri bulundu Gündem
Altı aydır kayıp olan şahsın kemikleri bulundu