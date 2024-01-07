Erdoğan aday tanıtım töreninde sinirlendi. Öyle bir kızdı ki elini bile tutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aday tanıtım töreninde sinirlendi.

Erdoğan partisinin 26 adayını açıklamaya ilk olarak Artvin adayıyla başladı.

Erdoğan, AKP'nin Artvin adayının Mehmet Kocatepe olduğunu açıkladı. Kocatepe'nin adının duyurulması ile birlikte kürsüye çıkması üzere gözler Mehmet Kocatepe’ye çevrildi.

İSMİ İKİNCİ KEZ ANONS EDİLDİ

Erdoğan kürsüye Kocatepe gelmeyince salona döndü. Kocatepe sahneye gelmeyince Erdoğan bu ismi sinirlenerek ikinci kez anons etti.

GÖREVLİLER PANİK OLDU

Yaşanan gerginlik sonrası görevlilerin hareketlerinde de yaşanan farklılık ve panik kameralara yansıdı. Bir süre sonra Kocatepe kaygılı bir halde sahneye geldi. Erdoğan’ın bu sırada oldukça kızgın olduğu görüldü.

ERDOĞAN ELİNİ KALDIRMADI

Bu gerginlik, Erdoğan'ın bu ismin elini havaya kaldırması sırasında da sürdü. Başlangıçta Kocatepe'nin elini havaya kaldırmayan Erdoğan daha sonra bu kişinin de elini tutup havaya kaldırdı.

ELİNİ BİLE TUTMADI

Diğer adayların kürsüye geldiğinde elini tutan Erdoğan ve havaya kaldıran Erdoğan, Mehmet Kocatepe'nin elini fotoğraf çekimi sırasında tutmadı. Elini havaya kaldırdığı sırada adayının elini tuttuğunda ise Kocatepe'ye sinirli yaklaşımı dikkatlerden kaçmadı.