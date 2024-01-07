Murat Kurum’dan İBB adaylığı sonrası ilk açıklama

AKP’nin 31 Mart’taki yerel seçimde İBB Başkanlığı için yarışacak adayı Murat Kurum oldu. Kurum’un adaylığı İstanbul’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda açıklandı. Erdoğan, Kurum’un dışında 25 ilin adaylarını da açıkladı.

ADAYLIK SONRASI İLK AÇIKLAMA

AKP’nin İBB adayı olan Murat Kurum, adaylığının açıklanması sonrası ilk kez konuştu. Kurum, herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istediklerini söyledi. Kurum, İstanbul’da aday olmanın büyük sorumluluk olduğunu vurguladı. AKP'li Kurum "İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini sona erdireceğiz" şeklinde konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adaylığı için teşekkür etti.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aylar öncesinden İstanbul diyerek yola çıktık. Sorumluluklarımız çok iyi biliyoruz. Ecdadımızdan aldığımız güçle al bayrağımızın gölgesinde geliyoruz.

Yarından itibaren İstanbullu kardeşlerimize hedeflerimiz hayallerimizi anlatacağız.

"5 YILLIK FETRET DEVRİ.."

Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. TOKİ ve Emlak Konut'ta ülkemizin hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık, ter döktük.

Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu 25 yıllık deneyimle yürekten söylüyorum, bu şehrin 39 şehrinde imzamız var.

Kartal'da Kağıthane'de Marmara Denizi'nde, Silivri'de biz vardık, Tuzla'da Beşiktaş'ta, Fikirtepe'de hep biz vardık. Biz öyle kollarımız boş yere sıvamadık. Her yerde biz vardık."

DEĞİŞİM MESAJI

Kurum, basın açıklamasında İstanbul için bir değişim zamanının geldiğini vurgulayarak şu sözleri ifade etti:

"İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekibimizle arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'u özüne döndüreceğiz.

Bizim rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a ilgisizliktir, bizim rakibimiz İstanbul halkına söv veripte durmayanlardır.

İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek yeniden yükseliş dönemi başlayacaktır."

SOSYAL MEDYADAN MESAJ VERDİ

Öte yandan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararlı olduklarını belirterek, “Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak” ifadelerini kullandı.

“İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız Hazırız kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!”