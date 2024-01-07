Flaş… Flaş… AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da düzenlenen toplantıda partisinin yerel seçimde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı adaylar arasında İBB adayı da yer aldı. AKP’nin yerel seçimde yarışacak İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.
AKP’nin Ankara adayının ise Pazar günü seçim beyannamesi ile birlikte açıklanması bekleniyor.
AKP’nin İstanbul dahil 25 ildeki adayları şöyle:
ARTVİN: MEHMET KOCATEPE
AYDIN: MUSTAFA SAVAŞ
BALIKESİR: YÜCEL YILMAZ
BİNGÖL: ERDAL ARIKAN
BİTLİS: NESRULLAH TANĞLAY
BURSA: ALİNUR AKTAŞ
ÇANAKKALE: JULİDE İSKENDEROĞLU
ÇANKIRI: HÜSEYİN FİLİZ
DENİZLİ: OSMAN ZOLAN
DÜZCE: FARUK ÖZLÜ
EDİRNE: BELGİN İBA
ELAZIĞ: ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
ERZURUM: MEHMET SEKMEN
ESKİŞEHİR: NEBİ HATİPOĞLU
GİRESUN: AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
ISPARTA: ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
KASTAMONU: TAHSİN BABAŞ
KOCAELİ: TAHİR BÜYÜKAKIN
MUĞLA: AYDIN AYAYDIN
ORDU: MEHMET HİLMİ GÜLER
RİZE: RAHMİ METİN
SAMSUN: HALİT DOĞAN
SİNOP: YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
TOKAT: EYÜP EROĞLU
YALOVA: MUSTAFA TUTUK
İSTANBUL: MURAT KURUM--