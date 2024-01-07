Flaş… Flaş… AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da düzenlenen toplantıda partisinin yerel seçimde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı adaylar arasında İBB adayı da yer aldı. AKP’nin yerel seçimde yarışacak İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

AKP’nin Ankara adayının ise Pazar günü seçim beyannamesi ile birlikte açıklanması bekleniyor.

AKP’nin İstanbul dahil 25 ildeki adayları şöyle:

ARTVİN: MEHMET KOCATEPE

AYDIN: MUSTAFA SAVAŞ

BALIKESİR: YÜCEL YILMAZ

BİNGÖL: ERDAL ARIKAN

BİTLİS: NESRULLAH TANĞLAY

BURSA: ALİNUR AKTAŞ

ÇANAKKALE: JULİDE İSKENDEROĞLU

ÇANKIRI: HÜSEYİN FİLİZ

DENİZLİ: OSMAN ZOLAN

DÜZCE: FARUK ÖZLÜ

EDİRNE: BELGİN İBA

ELAZIĞ: ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI

ERZURUM: MEHMET SEKMEN

ESKİŞEHİR: NEBİ HATİPOĞLU

GİRESUN: AYTEKİN ŞENLİKOĞLU

ISPARTA: ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN

KASTAMONU: TAHSİN BABAŞ

KOCAELİ: TAHİR BÜYÜKAKIN

MUĞLA: AYDIN AYAYDIN

ORDU: MEHMET HİLMİ GÜLER

RİZE: RAHMİ METİN

SAMSUN: HALİT DOĞAN

SİNOP: YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU

TOKAT: EYÜP EROĞLU

YALOVA: MUSTAFA TUTUK

İSTANBUL: MURAT KURUM--